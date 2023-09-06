شركاء النصر، شاركونا رأيكم

بالصور| من إحياء الاربعين في الحرم الرضوي المقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2023 - 23:58
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بالصور| من إحياء الاربعين في الحرم الرضوي المقدس
منذ 3 ساعة
6 September، 2023
ايران
-
عربي وإقليمي
بالصور| من إحياء ذكرى اربعين استشهاد الامام الحسين (ع) في الحرم الرضوي المقدس
العتبة الرضوية
ذكرى الاربعين
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