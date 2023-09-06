شركاء النصر، شاركونا رأيكم

تساءل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى “كيف لعاقل او وطني ألا يسارع الى تلقف دعوة الرئيس نبيه بري للحوار وهي دعوة جدية وحكيمة وصادقة، فتحت كوة نور في جدار ازمة الاستحقاق الرئاسي”.

ونبه المرتضى الاربعاء من ان “نكون امام فرصة اخيرة”، وقال “لماذا يصر البعض على عدم التجاوب معها وهي التي اتت غير مشروطة”، ودعا الى “العدول عن المماحكات والنكايات والشعبوية والركون الى تحكيم العقل والحس الوطني السليم وتقديم المصلحة العامة والاستفادة من هذه الفرصة عساها تفضي الى انتخاب رئيس كمقدمة لبدء اجتراح حلول جذرية لازماتنا الأخرى، فنجنب بذلك لبنان واللبنانيين الانزلاق الى ما تحمد عقباه.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام