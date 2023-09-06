شركاء النصر، شاركونا رأيكم

مراسل المنار: قوات الاحتلال تعتقل منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2023 - 16:34
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مراسل المنار: قوات الاحتلال تعتقل منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة
منذ 46 mins
6 September، 2023
عاجل
عملية القدس
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