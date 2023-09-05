شركاء النصر، شاركونا رأيكم

الوطني الحر: مستعدون للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً الى انتخاب رئيس للجمهورية على ان لا يكون تقليدياً بل عملياً وفعالاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2023 - 23:04
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الوطني الحر: مستعدون للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً الى انتخاب رئيس للجمهورية على ان لا يكون تقليدياً بل عملياً وفعالاً
منذ 2 ساعة
5 September، 2023
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