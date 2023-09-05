شركاء النصر، شاركونا رأيكم

‫حزب الله: الشعب البحريني الأبي وشعوب أمتنا كافة ‏يرفضون كل  ‫أشكال العلاقات مع العدو ولن يكون للصهاينة مكان آمن في بلادنا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2023 - 23:04

‫حزب الله: الشعب البحريني الأبي وشعوب أمتنا كافة ‏يرفضون كل  ‫أشكال العلاقات مع العدو ولن يكون للصهاينة مكان آمن في بلادنا

منذ 2 ساعة 5 September، 2023
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