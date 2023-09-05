شركاء النصر، شاركونا رأيكم

حزب الله: هذه الخطوة المشؤومة تعبير عن حقيقة هذا النظام  ‫المهرول نحو التطبيع مع العدو خلافاً لتطلعات ‏الشعب البحريني  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2023 - 23:04

حزب الله: هذه الخطوة المشؤومة تعبير عن حقيقة هذا النظام  ‫المهرول نحو التطبيع مع العدو خلافاً لتطلعات ‏الشعب البحريني 

منذ 3 ساعة 5 September، 2023
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