شركاء النصر، شاركونا رأيكم

حزب الله: النظام البحريني أقدم على إفتتاح سفارة ‏لكيان  ‫العدو الاسرائيلي في أسوأ مرحلة يعيشها هذا الكيان المؤقت  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2023 - 23:04

حزب الله: النظام البحريني أقدم على إفتتاح سفارة ‏لكيان  ‫العدو الاسرائيلي في أسوأ مرحلة يعيشها هذا الكيان المؤقت 

منذ 3 ساعة 5 September، 2023
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