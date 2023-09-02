شركاء النصر، شاركونا رأيكم

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September 2 2023 - 20:00

وزیر الخارجية الترکي يصل طهران

منذ 4 ساعة 2 September، 2023
أكد بيان الوزارة التركية أن زيارة وزير الخارجية التركي تأتي تلبية لدعوة وجهها له نظيره الايراني حسین امیرعبد اللهیان
أكد بيان الوزارة التركية أن زيارة وزير الخارجية التركي تأتي تلبية لدعوة وجهها له نظيره الايراني حسین امیرعبد اللهیان
ايران - عربي وإقليمي

من المقرر أن يصل طهران يوم غد الأحد وزیر الخارجية الترکي هاکان فیدان لإجراء محادثات مع المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية بخصوص القضايا الاقليمية حسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية.

وأكد بيان الوزارة التركية أن زيارة وزير الخارجية التركي الى طهران تأتي تلبية لدعوة وجهها له نظيره الايراني حسین امیرعبد اللهیان، إذ سيجري لقاءات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

وتعتبر زيارة الضيف التركي لطهران فرصة لدراسة المزيد من التعاون الثنائي في مختلف المجالات، اضافة الى مناقشة التطورات الاقليمية والدولية.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي الى موسكو ولقائه نظيره الروسي «سيرغی لافروف»، وبعد أسبوع من زيارته الى العراق.

الجدير بالذكر أن زيارة الوزير التركي إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر الأولى من نوعها منذ تسلمه منصب وزارة الخارجية في بلاده.

وكان رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني قد بعث برقية تهنئة الى نظيره التركي بعد انتخابه وزيرا لخارجية بلاده في 15 حزيران/يونيو الماضي، معرباً عن امله بأن يشهد التعاون بين ايران وتركيا المزيد من التقارب في المرحلة الجديدة من العلاقات بين الجانبين.

وقد دعا عبد اللهیان في اتصال هاتفي مع نظيره التركي الى زيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات بين الجانبين.

المصدر: فارس

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