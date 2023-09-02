شركاء النصر، شاركونا رأيكم

نظمت العلاقات العامة في حزب الله في البقاع جولة لوفد من “القوى والأحزاب الوطنية والفلسطينية” والفعاليات السياسية والإجتماعية، في “متحف بعلبك الجهادي”.

وشدد مسؤول العلاقات العامة في البقاع أحمد ريا على “أهمية وجود هذا المعلم في مدينة بعلبك، الذي يحاكي ذاكرة المقاومة منذ طلقاتها الأولى عام 1982 في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي، وحتى التحرير الثاني لجرود السلسلة الشرقية من الإرهاب التكفيري، والذي يبعث في نفوسنا الفخر بكل ما أنجزته المقاومة الاسلامية من انتصارات”.

بدوره، أكد منسق “تيار المردة” في البقاع داني لبس أن “تيار المردة هو من قلب هذه المقاومة ومع مجاهديها قلباً وقالباً”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام