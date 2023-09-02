شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بانطلاق عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق لتعقب خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق صحراء الانبار الغربية.

وقال المصدر إن “قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي والفريق الركن نومان الزوبعي قائد عمليات الانبار وقيادات امنية رفيعة المستوى اشرفت على عملية امنية لتعقب عناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق صحراء ناحية الرحالية ووادي القذف وثميل غربي الانبار، بالتزامن مع قيام قوة من الحشد الشعبي بعملية مماثلة استهدفت بقية المناطق الصحراوية ذات التضاريس المعقدة وصولا الى صحراء قضاء الرطبة بإسناد طيران القوة الجوية والجيش”.

وأضاف المصدر أن “المحمدي والزوبعي استطلعا جوياً تلك المناطق في خطوة تهدف الى تمشيط تلك المناطق من بقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية وتأمينها بشكل كامل لإزالة الخطر عن القاطع الغربي للمحافظة للحيلولة دون وقوع أي خرق امني”.

وذكر أن “الحملة مازالت مستمرة وأنها تسير وفق الخطة المرسومة لها من قبل القيادات الامنية وان نتائجها ستعلن حال انتهائها”، مؤكداً أن “طيران الجيش وفر مظلة جوية للقطعات العسكرية اثناء اجراء عمليات تفتيش الاودية والكهوف لتأمينها بشكل كامل”.

المصدر: مواقع