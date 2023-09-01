شركاء النصر، شاركونا رأيكم

الدفاع الروسية : القوات الروسية تمكنت من إحباط حوالي 100 هجوم للقوات الأوكرانية خلال الأسبوع الأخير – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2023 - 15:50

الدفاع الروسية : القوات الروسية تمكنت من إحباط حوالي 100 هجوم للقوات الأوكرانية خلال الأسبوع الأخير

منذ 31 mins 1 September، 2023
أخبار موقع المنار

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