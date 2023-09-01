شركاء النصر، شاركونا رأيكم

ميقاتي: ما تحقق خطوة اساسية لصون حقوق لبنان وسيادته وسنستمر بالعمل لانجاز كل ما هو مطلوب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2023 - 02:36

ميقاتي: ما تحقق خطوة اساسية لصون حقوق لبنان وسيادته وسنستمر بالعمل لانجاز كل ما هو مطلوب

منذ 6 ساعة 31 August، 2023
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