شركاء النصر، شاركونا رأيكم

الدفاع الروسية: أسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في سماء مقاطعة بريانسك واعتراض صاروخ أوكراني فوق أراضي جمهورية القرم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2023 - 00:50

الدفاع الروسية: أسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في سماء مقاطعة بريانسك واعتراض صاروخ أوكراني فوق أراضي جمهورية القرم

منذ 2 ساعة 30 August، 2023
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