شركاء النصر، شاركونا رأيكم

الدفاع الروسية: أسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في سماء مقاطعة بريانسك واعتراض صاروخ أوكراني فوق أراضي جمهورية القرم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2023 - 00:50
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الإمام الخامنئي يدعو رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة إلى الإهتمام بنتائج قراراتهم على قضايا الفجوة الطبقية واستقرار السوق
الإمام الخامنئي: كل شيء ملك للشعب والمناصب والصلاحيات التي يتمتع بها المسؤولون هي من جانب الشعب وبهدف خدمته
الإمام الخامنئي: أهم شيء يمكن القيام به للسيطرة على التضخم هو أن نتمكن من زيادة الإنتاج في البلاد
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من مطار دمشق الدولي: لمست تصريحات إيجابية من المسؤولين السعوديين حول سوريا
حسين أمير عبداللهيان يبحث مع رئيس الحكومة السورية توسيع مجالات التعاون الثنائي وأهم التطورات الاقليمية والدولية
حسين عبد اللهيان: أؤكد أنه لم ولن تبقى أي ممارسة إجرامية واعتداء من قبل الكيان الإسرائيلي دون رد
أمير عبداللهيان: ناقشنا محاربة الإرهاب والممارسات الأمريكية لإعادة تنظيم تلك الجماعات وتواجد القوات الأمريكية في سوريا
عبد اللهيان: الاجتماعات بين سوريا وروسيا وإيران وتركيا طرحت أفكاراً إيجابية حول احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
وزير الخارجية السورية: ناقشنا التحديات التي تتعرض لها سوريا وايران من قبل أمريكا والدول الغربية واستثمارهم بالإرهاب
كبير مستشاري الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة عاموس هوكشتاين يزور لبنان ويلتقي الرئيس نبيه بري وعدد من المسؤولين
هوكشتاين يزور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض برفقة السفيرة الأمريكية في بيروت
مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان بسبب عدم التوافق على بنوده واعتراض لبنان حولها
معلومات المنار: الحوار بين حزب الله والتيار الوطني جدي ومتواصل بوتيرة مكثّفة والنقاشات فيه متقدمة
معلومات المنار: من المفترض تشكيل لجنة مشتركة بين حزب الله والتيار لمناقشة قانون اللامركزية الادارية الموسعة
قائد الحرس الجمهوري في الغابون: إحالة الرئيس بونغو على التقاعد ولا حق لديه في تولي ولاية ثالثة والجيش تولى مسؤولياته
رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا يدعو في شريط فيديو "جميع الأصدقاء" إلى رفع أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوه
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً في تجربة تتزامن مع إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة
صندوق النقد الدولي: تغير المناخ يهدد بتفاقم النزاعات في الدول الهشة وبزيادة الوفيات وبتزايد نسب الجوع والفقر والنزوح
الإعصار "إيداليا" يضرب شمال غرب فلوريدا مصحوبا برياح عاتية تصل سرعتها إلى 205 كلم في الساعة مع تحذيرات من آثار كارثية
الدفاع الروسية: أسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في سماء مقاطعة بريانسك واعتراض صاروخ أوكراني فوق أراضي جمهورية القرم
منذ 2 ساعة
30 August، 2023
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