العسكريون المنقلبون في الغابون اعلنوا توقيف ابن الرئيس الغابوني وعددا من مستشاريه وكبار المسؤولين بتهم “الخيانة العظمى ضد مؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 30 2023 - 16:32

العسكريون المنقلبون في الغابون اعلنوا توقيف ابن الرئيس الغابوني وعددا من مستشاريه وكبار المسؤولين بتهم “الخيانة العظمى ضد مؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة”

منذ 13 mins 30 August، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شركاء النصر، شاركونا رأيكم

استطلاع تقييمي للوثائقي "3 ايام وعقدان"
إغلاق مشاركة