شركاء النصر، شاركونا رأيكم

الضباط الذين قاموا بانقلاب في الغابون وشكلوا “لجنة الانتقال” اعلنوا أنهم عينوا قائد الحرس الجمهوري بريس أوليغي نغويما رئيسا لهذه الجنة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2023 - 16:32

الضباط الذين قاموا بانقلاب في الغابون وشكلوا “لجنة الانتقال” اعلنوا أنهم عينوا قائد الحرس الجمهوري بريس أوليغي نغويما رئيسا لهذه الجنة

منذ 14 mins 30 August، 2023
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