شركاء النصر، شاركونا رأيكم

رئيس الجالية اللبنانية في الغابون حسن مزهر للمنار: لم يقع اي ضرر لأي لبناني في الغابون او ممتلكاتهم او محلاتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2023 - 16:32
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي بزعم تنفيذه عملية دهس قرب مستوطنة بين حجاي قرب الخليل
المقاومون الفلسطينيون يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوة من جيش الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها بلدة (يعبد) جنوب جنين
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الرئيس التونسي قيس سعيّد: مصطلح التطبيع مع إسرائيل غير موجود لدي على الإطلاق
عسكريون في الغابون يعلنون الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية وحل المؤسسات وإغلاق حدود البلاد
الجيش الروسي: أسقطنا 4 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مناطق روسية من بينها بريانسك وأورلوف وكالوغا
رئيس الجالية اللبنانية في الغابون حسن مزهر للمنار: لم يقع اي ضرر لأي لبناني في الغابون او ممتلكاتهم او محلاتهم
منذ 20 mins
30 August، 2023
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