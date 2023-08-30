رئيس الجالية اللبنانية في الغابون حسن مزهر للمنار: لم يقع اي ضرر لأي لبناني في الغابون او ممتلكاتهم او محلاتهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 30 2023 - 16:32

رئيس الجالية اللبنانية في الغابون حسن مزهر للمنار: لم يقع اي ضرر لأي لبناني في الغابون او ممتلكاتهم او محلاتهم

منذ 20 mins 30 August، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شركاء النصر، شاركونا رأيكم

استطلاع تقييمي للوثائقي "3 ايام وعقدان"
إغلاق مشاركة