بايدن يدعو إلى أخذ عاصفة “هيلاري” على محمل الجد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 21 2023 - 11:04

بايدن يدعو إلى أخذ عاصفة “هيلاري” على محمل الجد

منذ 7 mins 21 August، 2023
64e30e994236047c900b6272
أخبار دولية - الولايات المتحدة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه لاتخاذ العاصفة الاستوائية “هيلاري” على محمل الجد، والاستماع إلى إرشادات المسؤولين الحكوميين والمحليين.

وقال بايدن في بيان إنه “حالما اتضح مسار العاصفة الاستوائية هيلاري، اتخذت حكومتي إجراءات فورية للاستعداد. بناء على توجيهاتي، نشرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) على الموظفين الفيدراليين في ولاية كاليفورنيا والإمدادات التي يمكن نقلها إلى المجتمعات المتأثرة، وتمركزت طائرات خفر السواحل الأمريكية مسبقا للسماح بالاستجابة السريعة وجهود البحث والإنقاذ”.

وأفاد بأنه “تم نشر موظفين فيدراليين في ولاية نيفادا لضمان حصول الولاية على دعم إضافي، وسنواصل التنسيق مع كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا بشأن أي موارد قد يحتاجونها”، مؤكدا أن “إدارتي على استعداد لتقديم مساعدة إضافية حسب الطلب”.

ودعا الناس إلى “أخذ هذه العاصفة على محمل الجد، والاستماع إلى المسؤولين الحكوميين والمحليين”، مشددا على “أننا نراقب عن كثب الزلزال الذي حدث في جنوب كاليفورنيا وأي آثار ناتجة عنه”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة