الكرملين: الرئيسان بوتين ورئيسي اكدا على مواصلة تطوير العلاقات الروسية والإيرانية في التجارة والطاقة والنقل والمجالات البيئية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2023 - 20:22

الكرملين: الرئيسان بوتين ورئيسي اكدا على مواصلة تطوير العلاقات الروسية والإيرانية في التجارة والطاقة والنقل والمجالات البيئية

منذ 30 mins 17 August، 2023
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