الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تعد وباء جديدا عن طريق تحوير الفيروسات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2023 - 14:28
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وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية: وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز الى البلوك رقم9 لبدء الحفر
حمية: سنسمي خط الملاحة الجوي بين المطار وقاعدة التنقيب "خط قانا 96" تخليدا لشهداء مجزرة قانا وتأسيسا لمرحلة تعافي لبنان
وزير الطاقة وليد فياض في حكومة تصريف الأعمال: نحن على موعد بعد شهرين أو ثلاثة اشهر لمعرفة نتائج التنقيب في بلوك 9
وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي: أخشى مصير العام الدراسي أمام الانسداد الذي نعيشه
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ عدوانا على مخيم بلاطة وتفجر مقر حركة فتح ومنزل عائلة حمدان في المخيم
حسين أمير عبداللهيان: الاتفاقية هي بمثابة إعادة اختبار لواشنطن وندعو لبذل الجهود لرفع الحظر الجائر عن الشعب الايراني
الحكومة العراقية تصدر قرارا بجعل سمات الدخول لزوار الزيارة الأربعينية من دول اليمن ولبنان وباكستان وأفغانستان مجانا
حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تعلن وقف إطلاق النار بطرابلس بعد اشتباكات بين فصيلين خلفت 27 قتيلا
سبوتنيك: المخابرات البريطانية تتعاون مع كييف لإرسال مسلحين أوكرانيين إلى أفريقيا لاستهداف قادة الدول الحليفة لروسيا
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تعد وباء جديدا عن طريق تحوير الفيروسات
منذ 3 ساعة
16 August، 2023
الولايات المتحدة
تحوير الفيروسات
روسيا
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