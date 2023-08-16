روسيا..العثور على سكين تعود لإنسان النياندرتال عمرها حوالي 80.000 عام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2023 - 11:32

روسيا..العثور على سكين تعود لإنسان النياندرتال عمرها حوالي 80.000 عام

منذ 2 ساعة 16 August، 2023
Athar Knife
ثقافي وديني - صفحات منوعة

عثر علماء الآثار من معهد تاريخ الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في مقاطعة بريانسك على سكين من حجر الصوان تعود لإنسان النياندرتال عمرها 75000- 80000 عام.
ويشير أندريه بولياكوف مدير المعهد، إلى أن السكين الذي عثر عليه العلماء خلال عمليات الحفر الجارية على ضفاف نهر “دِسنا” في مقاطعة بريانسك مصنوع من مادة غير متوفرة في المنطقة، ما يساعد على معرفة مدى حركة وهجرة إنسان النياندرتال وكيف كانت مجتمعاتهم تتواصل فيما بينها في مناطق مختلفة من أوروبا الحالية.
ويقول: “اكتشفنا سكينا واحدا مصنوعا من مادة مختلفة – فهي ليست من السيليكون المحلي. وسوف ندرس ونحاول تحديد من أين جلب، وهذا دليل مهم فعلا وسيساعد على معرفة مدى قدرة إنسان النياندرتال على الحركة، و ما هي المسافات التي كانوا يقطعونها لأجل تواصل تجمعاتهم المختلفة التي كانت مثلا تعيش في روسيا وألمانيا”.

المصدر: وكالة تاس

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