جهرمي: داعمو الإرهابيين متواطئون في جريمة الهجوم الإرهابي على مرقد “شاهجراغ” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2023 - 16:44

جهرمي: داعمو الإرهابيين متواطئون في جريمة الهجوم الإرهابي على مرقد “شاهجراغ”

منذ 3 ساعة 15 August، 2023
المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي بهادري جهرمي
ايران - عربي وإقليمي

أدان المتحدث باسم الحكومة الايرانية “علي بهادري جهرمي” الهجوم الإرهابي الذي وقع على مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) “شاهجراغ” في مدينة شيراز جنوب ايران، وقال ان الدول التي تدعم الإرهابيين شريكة للمجرمين الذين نفذوه .

وخلال تصريحات في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، قال سيتم التعرف على مرتكبي هذه الجريمة واعتقالهم من قبل أجهزة المخابرات والأمن وستتم معاقبتهم على جرائمهم بعد التحقيق القضائي مؤكدا ان الدول التي تدعم الإرهابيين شريكة لهؤلاء المجرمين وسيتم متابعة هذا الأمر من خلال الجهات القانونية والقضائية الدولية.

المصدر: وكالة مهر

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