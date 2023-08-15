أدان المتحدث باسم الحكومة الايرانية “علي بهادري جهرمي” الهجوم الإرهابي الذي وقع على مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) “شاهجراغ” في مدينة شيراز جنوب ايران، وقال ان الدول التي تدعم الإرهابيين شريكة للمجرمين الذين نفذوه .

وخلال تصريحات في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، قال سيتم التعرف على مرتكبي هذه الجريمة واعتقالهم من قبل أجهزة المخابرات والأمن وستتم معاقبتهم على جرائمهم بعد التحقيق القضائي مؤكدا ان الدول التي تدعم الإرهابيين شريكة لهؤلاء المجرمين وسيتم متابعة هذا الأمر من خلال الجهات القانونية والقضائية الدولية.

المصدر: وكالة مهر