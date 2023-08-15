“كتيبة العياش” تعلن إطلاق صاروخ “قسام 1” باتجاه مستوطنة “شاكيد” شمالي الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2023 - 16:44

“كتيبة العياش” تعلن إطلاق صاروخ “قسام 1” باتجاه مستوطنة “شاكيد” شمالي الضفة المحتلة

منذ 3 ساعة 15 August، 2023
قسام 1
فلسطين

أعلنت كتيبة العياش في جنين أنها أطلقت قذيفة صاروخية من طراز “قسام 1” باتجاه مستوطنة شاكيد شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي بيانٍ لها، قالت الكتيبة إنّ هذا الاستهدافَ جاء ردًّا على جرائمِ العدوِ بحقِّ الشعبِ الفلسطيني وثأرًا لدماءِ الشهداءِ التي تشكل وقود الجهادِ والاستمرارِ في عمليةِ الإعدادِ والتطوير. وأكّدت الكتيبةُ أنها مستمرةٌ في طريقِها لجعلِ الضفةِ جحيمًا على المحتلِّ رغمَ الظروفِ الأمنيةِ المعقدةِ والتضييقاتِ وقلةِ الإمكانيات.

بدوره، قال جيش الاحتلال اِنه رصدَ محاولةَ اطلاقِ صاروخٍ باتجاهِ مستوطنة شاكيد.

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