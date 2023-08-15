أعلنت كتيبة العياش في جنين أنها أطلقت قذيفة صاروخية من طراز “قسام 1” باتجاه مستوطنة شاكيد شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي بيانٍ لها، قالت الكتيبة إنّ هذا الاستهدافَ جاء ردًّا على جرائمِ العدوِ بحقِّ الشعبِ الفلسطيني وثأرًا لدماءِ الشهداءِ التي تشكل وقود الجهادِ والاستمرارِ في عمليةِ الإعدادِ والتطوير. وأكّدت الكتيبةُ أنها مستمرةٌ في طريقِها لجعلِ الضفةِ جحيمًا على المحتلِّ رغمَ الظروفِ الأمنيةِ المعقدةِ والتضييقاتِ وقلةِ الإمكانيات.

بدوره، قال جيش الاحتلال اِنه رصدَ محاولةَ اطلاقِ صاروخٍ باتجاهِ مستوطنة شاكيد.