في طرابلس.. “أمن الدولة” تقمع متلاعبين بصحة الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2023 - 19:14

في طرابلس.. “أمن الدولة” تقمع متلاعبين بصحة الناس

منذ 1 ساعة 14 August، 2023
المديرية العامة لامن الدولة
لبنان

قامت دوريّة من مديريّة الشمال الإقليميّة في أمن الدّولة – مكتب المنية بدهم مركزٍ طبيّ في منطقة المنية(شمال لبنان) يقوم بمعاينة المرضى وتبيّن أنّه غير مرخّص، فتمّ توقيف مديره وهو من الجنسيّة اللبنانيّة يدعى (ع.ع).

وقالت امن الدولة في بيان لها إنه “تمّ أيضاً توقيف قابلة قانونيّة من التابعيّة السوريّة وتدعى (ن.م)، لقيامها بممارسة مهنتها في المركز الطبيّ المذكور، من دون حيازتها إذن مزاولة مهنة”.

ولفت البيان الى انه “تمّ ختم المركز بالشمع الأحمر، وقد أحيل الموقوفان على القضاء المختص”.

المصدر: بريد الموقع

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