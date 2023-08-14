وزير الخارجية الإيرانية : لن نبتعد عن المسار الدبلوماسي  ‫ونواصل جهودنا لإفشال العقوبات  – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2023 - 14:30

وزير الخارجية الإيرانية : لن نبتعد عن المسار الدبلوماسي  ‫ونواصل جهودنا لإفشال العقوبات 

منذ 42 mins 14 August، 2023
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