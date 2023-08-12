‫‫فرنسا: إعادة فتح برج إيفل في باريس بعد إخلائه نتيجة بلاغ كاذب بوجود قنبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2023 - 18:16

‫‫فرنسا: إعادة فتح برج إيفل في باريس بعد إخلائه نتيجة بلاغ كاذب بوجود قنبلة

منذ 44 mins 12 August، 2023
أخبار موقع المنار

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