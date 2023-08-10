استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني وحيد جلال زادة والوفد المرافق، بحضور السفير الايراني مجتبى أماني، وجرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وايران لا سيما في المجال التشريعي.

وبعد اللقاء، قال جلال زادة إن “العلاقات التاريخية بين المجلس النيابي اللبناني الكريم ومجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقات تعاون طيبة وجيدة وبناءة في كافة المجالات”، وتابع “طبعا من الأهداف الأساسية التي نتوخاها خلال زيارتنا الحالية للجمهورية اللبنانية الشقيقة ان نعمل سويا مع الإخوة اللبنانيين لترسيخ العلاقات البرلمانية بين المجلسين النيابي اللبناني والشورى في ايران”، وشدد على ان “ايران تقف الى جانب لبنان الشقيق إن كان في مجال مقاومته وتصديه للعدو الإسرائيلي وفي الوقوف الى جانب لبنان والشعب اللبناني لتجاوز محنته الإقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها في الوقت الراهن”، واضاف “قدمت دعوة رسمية موجهة من قبل دولة رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد باقر قاليباف الى اخيه دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري للقيام بزيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية”.

من جهة ثانية، ترأس الرئيس بري إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، بحضور نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير الإدارة المشتركة في المجلس نواف حمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام