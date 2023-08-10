تقبُّل التعازي بالشهيد احمد قصاص في قاعة الحوراء زينب (ع) قبل تشييعه الساعة 3 عصر اليوم الى روضة الشهداء في الغبيري – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2023 - 14:28

تقبُّل التعازي بالشهيد احمد قصاص في قاعة الحوراء زينب (ع) قبل تشييعه الساعة 3 عصر اليوم الى روضة الشهداء في الغبيري

منذ 37 mins 10 August، 2023
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