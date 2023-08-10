المفتي قبلان: لن نقبل ان تسقط دماؤه في اتون فتنة الشياطين ولن ننجر الى الفتنة التي يريد اشعالها الاميركي والصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2023 - 14:28

المفتي قبلان: لن نقبل ان تسقط دماؤه في اتون فتنة الشياطين ولن ننجر الى الفتنة التي يريد اشعالها الاميركي والصهيوني

منذ 42 mins 10 August، 2023
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