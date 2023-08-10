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August 10 2023 - 14:26

عبد اللهيان في جنوب إفريقيا على رأس وفد للمشاركة في اجتماع اقتصادي

منذ 1 ساعة 10 August، 2023
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ايران - عربي وإقليمي

وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبداللهيان، فجر الخميس، الى”بريتوريا” عاصمة جنوب افريقيا، على رأس وفد، للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقاً لإعلام إيراني محلي، فقد وصل المسؤول الإيراني، على رأس وفد الى بريتوريا، للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وجنوب افريقيا.

والتقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظیرته الجنوب إفریقیة، السيدة نالدي باندور، الیوم الخمیس في بريتوريا، على هامش الاجتماع الاقتصادي. وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجانبين بحثا أهم القضايا الثنائية والدولية.

ومن المقرر ان يلتقي مع رئيس جنوب افريقيا سيريل رامابوزا.

وكان اعلن أمير عبداللهيان، ان الرئيس الإيراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي سيقوم بزيارة رسمية الى جنوب افريقيا في 24 آب/اغسطس للمشاركة في مؤتمر اصدقاء “بريكس”، وكذلك تم الاتفاق على موعد في الخريف للجانب الثنائي من زيارة الرئيس الايراني الى بريتوريا.

المصدر: وكالة مهر

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