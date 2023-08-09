حزب الله: انقلاب شاحنة لحزب الله في منطقة الكحالة وعناصر من ميليشيات في المنطقة تعرضت للأخوة

أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن مسلحين من ميليشات موجودة في منطقة الكحالة، تعرضت للأخوة، بعد انقلاب شاحنة لحزب الله كانت قادمة من البقاع الى بيروت. وقال البيان: أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع الى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة، وفي ‏ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء ...