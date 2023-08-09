تابع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ملابسات الحادثة التي حصلت مساء اليوم في منطقة الكحالة. وطلب رئيس الحكومة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات الميدانية المطلوبة لضبط الوصع.
ودعا الجميع الى التحلي بالحكمة والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات وانتظار نتيجة التحقيقات الجارية. وأكد ان الجيش مستمر في جهوده لاعادة ضبط الوضع ومنع تطور الامور بشكل سلبي.
حزب الله: انقلاب شاحنة لحزب الله في منطقة الكحالة وعناصر من ميليشيات في المنطقة تعرضت للأخوة
أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن مسلحين من ميليشات موجودة في منطقة الكحالة، تعرضت للأخوة، بعد انقلاب شاحنة لحزب الله كانت قادمة من البقاع الى بيروت. وقال البيان: أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع الى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة، وفي ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء ...