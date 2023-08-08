حاكم مقاطعة خاركوف: الجيش الروسي تمكن خلال الأيام الأخيرة من السيطرة على 5 بلدات في المقاطعة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2023 - 22:56

حاكم مقاطعة خاركوف: الجيش الروسي تمكن خلال الأيام الأخيرة من السيطرة على 5 بلدات في المقاطعة

منذ 2 ساعة 8 August، 2023
أخبار موقع المنار

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