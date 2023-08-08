حاكم مقاطعة خاركوف: الجيش الروسي تمكن خلال الأيام الأخيرة من السيطرة على 5 بلدات في المقاطعة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2023 - 22:56
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الجيش اللبناني ينظم جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المعتمدين في لبنان
منسق الحكومة لدى القوات الدولية العميد منير شحادة: الجولة لشرح حدودنا المرسومة منذ العام 1923 إلى 1949 إلى الخط الأزرق
العميد شحادة: المناطق المتنازع عليها واضحة وهناك حرب بيننا وبين العدو ونسعى لتثبيت حدودنا
العميد شحادة: مزارع شبعا أراض لبنانية محتلة والخط الأزرق الذي يمرّ فيها لا نعترف به
لقاء وزاري تشاوري يحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء في مقر البطريرك الماروني في الديمان
لقاء الديمان الوزاري التشاوري يدعو الى وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي
وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد لقائه وفد مفوضية شؤون اللاجئين: توصلنا إلى اتفاق لتسليم لبنان داتا النازحين السوريين
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهورية إلا بالتفاهم والحوار اللبناني_اللبناني
باسيل: هناك إتفاق أولي مع حزب الله على مسار إسم توافقي مقابل مطالب وطنية وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليه
وفاة 6 أشخاص بينهم طفلة وجرح أكثر من 15 آخرين جراء حوادث سير متفرقة في لبنان
جهاز أمن الدولة يوقف شخصين من التابعية السورية أثناء محاولتهما سرقة محل تجاري في بلدة كفردونين قضاء بنت جبيل
اصابة شخصين بجروح جراء انفجار واحتراق خزان مازوت عائد لإحدى محطات الخلوي في حي المرح في مدينة الهرمل
شركة ألفا: انقطاع خدمات الخلوي في المنطقة التي تتغذى من محطة مرح الهرمل وباشرنا الإجراءات لإعادة تأهيلها بأسرع وقت
الموفد الرئاسي الفلسطيني الى لبنان عزام الأحمد من عين التينة: يحب تقديم المتورطين باشتباكات مخيم عين الحلوة الى العدالة
الأحمد: السلاح يجب أن يكون موجها للعدو الصهيوني وليس للاقتتال بين الفصائل داخل مخيم عين الحلوة
إعلام العدو: إطلاق نار نحو حافلة للمستوطنين في منطقة مفرق عطيرت شمال رام الله
الجهاد الإسلامي: هدم المنازل لن يحقق الردع الذي يبحث عنه الاحتلال ولن يضعف عزائم المقاومين
مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته
حركة حماس: أداء مستوطنين لطقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى تصعيد على مقدساتنا وشعبنا لن يسمح للعدو بالعبث بهويته
النيجر: المجلس العسكري يعيّن علي الأمين زين رئيسا للوزراء ويجري تغييرات عدة في قيادات الجيش
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: ما يحدث في النيجر لم يكن بتحريض من روسيا أو من فاغنر لكنهم يحاولون الاستفادة منه
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: إيران ملتزمة بالاتفاق النووي وطاولة الحوار
الرئاسة التركية: تلف نحو 15 ألف طن من الحبوب جراء انفجار شمال غرب تركيا
وزارة الدفاع الصينية: سنتخذ كل الإجراءات للمحافظة على سيادتنا في بحر الصين الجنوبي
الأمم المتحدة: أدلة مجمعة تؤشر إلى زيادة حادة في جرائم حرب وضد الانسانية في بورما قد تسهم بتقديم مرتكبيها إلى العدالة
حاكم مقاطعة خاركوف: الجيش الروسي تمكن خلال الأيام الأخيرة من السيطرة على 5 بلدات في المقاطعة
منذ 2 ساعة
8 August، 2023
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