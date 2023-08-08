نائب وزير الخارجية الروسي ناقش مع نواب وزراء الخارجية الإيرانيين في طهران آفاق خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2023 - 19:36

نائب وزير الخارجية الروسي ناقش مع نواب وزراء الخارجية الإيرانيين في طهران آفاق خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني

منذ 52 mins 8 August، 2023
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