أعلنت جمعية “قولنا والعمل” في بيان لها الثلاثاء انها وزعت “حصصا غذائية على العوائل المتعففة والمسجلة لدى الجمعية، للتخفيف من وطأة الأوضاع الإقتصادية الصعبة”.

وشكر رئيس الجمعية الشيخ أحمد القطان جمعية “وتعاونوا” بشخص رئيسها عفيف شومان وقيادة حزب الله، على ما يقدمونه من مساعدات على كل الصعد من خلال جمعية قولنا والعمل، وطالب “الدولة بأن تقوم بواجباتها من خلال مساعدة أهلنا لا سيما في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية الصعبة”.

ووعد الشيخ القطان “العوائل المتعففة في البقاع أن تبقى جميعة قولنا والعمل الى جانبهم وتسعى للتخفيف من وطأة ألأوضاع الإقتصادية الصعبة في هذه الظروف المعيشية القاسية”.

المصدر: مراسل الموقع