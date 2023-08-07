مصادر متابعة للحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر للمنار: بعد مرور أكثر من شهر على بدئه، الحوار مستمر وإن كانت نتائجه تحتاج الى وقت لكن أقل ما يقال فيه إنّه جدي وبنّاء وبمثابة فسحة أمل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2023 - 22:16

مصادر متابعة للحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر للمنار: بعد مرور أكثر من شهر على بدئه، الحوار مستمر وإن كانت نتائجه تحتاج الى وقت لكن أقل ما يقال فيه إنّه جدي وبنّاء وبمثابة فسحة أمل

منذ 2 ساعة 7 August، 2023
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