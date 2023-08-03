وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم اعلن زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت من هيئة اوجيرو سبعة اضعاف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2023 - 16:48

وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم اعلن زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت من هيئة اوجيرو سبعة اضعاف

منذ 15 mins 3 August، 2023
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