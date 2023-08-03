مراسل المنار: الاشتباكات ليلاً في عين الحلوة هي الاعنف منذ تفجر الوضع من حيث الكثافة النارية ووقوع 4 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2023 - 01:58

مراسل المنار: الاشتباكات ليلاً في عين الحلوة هي الاعنف منذ تفجر الوضع من حيث الكثافة النارية ووقوع 4 جرحى

منذ 3 ساعة 2 August، 2023
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