متفرقات اقتصادية | السيارات الكهربائية تغزو الاسواق العالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2023 - 16:58
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خروقات متقطعة للهدوء الحذر الذي يسود مخيم عين الحلوة جنوب لبنان بعد ساعات من توقف الاشتباكات والتزام وقف إطلاق النار
اصابة مستوطنين صهيونيين جراء عملية اطلاق نار استهدفت سيارتهما قرب حاجز الحمرا في منطقة الاغوار
الأوساط الصهيونية: عملية معاليه ادوميم تكشف الفوضى العارمة للاجهزة الامنية العاجزة بسبب الانقسام الداخلي
النائب ابراهيم كنعان: إقرار اقتراح قانون إنشاء صندوق سيادي لبناني لإدارة الموارد البترولية هو شمعة في النفق المظلم
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: نعمل على اقرار الخطة النقدية التي قدمها حاكم مصرف لبنان بالانابة لتحقيق الإستقرار
المديرية العامة للدفاع المدني تنعى المتطوع محمد جهاد بيدي الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في اخماد حريق في بيروت
فرق الاطفاء تواصل عملية السيطرة على الحريق الضخم الذي شب في أحد مستودعات الأقمشة على طريق مطار بيروت الدوليّ
نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بفرعي العلوم العامة وعلوم الحياة ستصدر يوم الخميس ابتداءً من الساعة 18:30 مساءً
عمال بلديتي طرابلس والميناء يشكون تراجع مستوى التقديمات الاجتماعية والاستشفاء ويحذرون من خطوات تصعيدية
وزير الصحة يرعى حفل تدشين حقل الطاقة الشمسية في مستشفى تبنين الحكومي في إطار التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية يتسلم رسالة من نظيره السوري يعلمه بإقرار تخفيض الرسوم على شاحنات العبور اللبنانية
قائد الحرس الثوري الايراني: رسالة مناورة "اقتدار" أن دول الخليج قادرة على حفظ الأمن ولا حاجة لتواجد قوات أجنبية
قائد القوات البحرية في الحرس الثوري: استخدمنا تقنيات جديدة وطائرات وطرادات مسيّرة ومزودة بذكاء اصطناعي متقدم
المرجع السيد علي السيستاني للبابا فرنسيس: نؤكد على أهمية تضافر الجهود لنبذ العـنف وتثبيت قيـم التآلف بيـن الناس
المرجع السيد علي السيستاني: نؤكد على وجوب الحفاظ على كيان الأسرة وقيمها كما فطر الله الإنسان عليها
الرئيس الروسي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي استعداد موسكوا للعودة إلى صفقة الحبوب حال تنفيذ الغرب التزاماته
متفرقات اقتصادية | السيارات الكهربائية تغزو الاسواق العالمية
منذ 2 ساعة
2 August، 2023
اقتصاد
-
تقارير مصورة
-
صفحات منوعة
السيارات الكهربائية تغزو الاسواق العالمية، وغيرها من الاخبار الاقتصادية..
المصدر:
موقع المنار
السيارات الكهربائية
اوروبا
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