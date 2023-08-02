متفرقات اقتصادية | السيارات الكهربائية تغزو الاسواق العالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2023 - 16:58

متفرقات اقتصادية | السيارات الكهربائية تغزو الاسواق العالمية

منذ 2 ساعة 2 August، 2023
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اقتصاد - تقارير مصورة - صفحات منوعة

السيارات الكهربائية تغزو الاسواق العالمية، وغيرها من الاخبار الاقتصادية..

المصدر: موقع المنار

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