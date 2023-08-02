حميمم: مسيرات “التحالف” الأمريكية تخرق بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 10 مرات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2023 - 13:12

حميمم: مسيرات “التحالف” الأمريكية تخرق بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 10 مرات

منذ 1 ساعة 2 August، 2023
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سورية - عربي وإقليمي

أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن “التحالف” بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات تفادي التصادم 10 مرات خلال اليوم الأخير.

وقال كوليت “سُجلت خلال اليوم الأخير 10 خروقات للتحالف لبروتوكولات تفادي التصادم، على خلفية القيام برحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي”.

وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، في وقت سابق أن مسيّرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت سلامة الرحلات الجوية في سوريا 340 مرة خلال شهر تموز/يوليو 2023.

المصدر: وكالات

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