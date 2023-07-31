مراسل المنار: اشتباكات عنيفة تجري في مخيم عين الحلوة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2023 - 20:12
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تواصل الاشتباكات العنيفة في مخيم عين الحلوة شرق صيدا وإطلاق عدد من القذائف الصاروخية
وكالة الأونروا: مقتل 11 شخصا وإصابة 40 آخرين بينهم عضو بفريق الوكالة خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة
حركة نزوح كثيفة من مخيم عين الحلوة ومحيطه ونقل النازحين الى مدارس الأنروا في مدينة صيدا
غرفة التحكم المروري: قطع السير من الأوتوستراد الشرقي وأوتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية
اجتماع للفصائل الفلسطينية وأحزاب لبنانية في منزل النائب أسامة سعد لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة
النائب سعد: كل الفصائل على استعداد كامل لتزويد لجنة التحقيق بأسماء القتلة وتسليمهم الى القضاء
حركة حماس: نرفض الاقتتال الداخلي في مخيم عين الحلوة وندعو إلى تغليب الحوار حقناً لدماء شعبنا وحفاظاً على السلم الأهلي
رئيس حكومة تصريف الأعمال في مستهل جلسة الوزراء: نتابع مع الجيش والقوى الأمنية الاشتباكات بمخيم عين الحلوة ونسعى لوقفها
الرئيس نجيب ميقاتي: ما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة
ميقاتي: أجريت مباحثات طويلة مع نواب حاكم مصرف لبنان وخاصة مع النائب الأول الذي حسب القانون هو الذي سيتولى الحاكمية
النائب الأول لحاكم مصرف لبنان: لا يمكن للبلد أن يستمر من دون إقرار قوانين إصلاحية لأنها تشكل المخرج الوحيد للأزمة
وسيم منصوري: لن أوقع أي صرف كنائب أول لحاكم المركزي لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك
منصوري: يجب توحيد وتحديد سعر الصرف والعمل على استقراره من دون تدخل المصرف المركزي ويجب أن يتم ذلك بالتدرج
قائد الجيش في أمر اليوم لمناسبة عيد الجيش: المؤسسة العسكرية تواصل أداء واجبها في ضمان الأمن والسلم الأهلي
العماد جوزاف عون للعسكريين: صمودكم سيفضي بلا شك الى خلاص وطننا ونهوضه من أزمته حتى يستعيد دوره وتألقه
الرئيس بري في عيد الجيش: لاستحضار ثالوث مؤسسة الجيش في الشرف والتضحية والوفاء من أجل لبنان وتحرير ما تبقى من أرضه
وكالة الصحافة الفرنسية: المعتديان على القرآن الكريم في السويد يجددان تدنيسه وإحراقه أمام البرلمان السويدي بحماية الشرطة
وسائل إعلام فلسطينية: اندلاع مواجهات بين عدد من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل
زوارق الاحتلال تطلق النيران بكثافة تجاه مراكب الصيادين غرب بلدة بيت لاهيا شمال غزة وتمنع مراكب الصيادين من سحب شباكها
الخارجية الإيرانية: تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن يخدم القضية الفلسطينية وستكون له تداعيات سلبية على المنطقة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: دور القوات الأميركية داخل سوريا هو الاحتلال ودعم الإرهابيين
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: وجود القوات الأميركية على أراضينا يهدف لإضعاف الحكومة السورية وإعاقة أي حلّ للأزمة
المقداد: نحن مع مبادرات عودة اللاجئين لكن الجهات الغربية تدفع باتجاه عدم حلّ هذه القضية وتقول لهم لا تعودوا الى بلدكم
وزير الدفاع اليمني: نمتلك القدرة الكاملة لتأمين وحماية استقرار المسارات الملاحية الدولية على كل امتداد مياهنا الإقليمية
قائد القوات البحرية اليمنية: مهام القوات البحرية في المستقبل هي توسيع نطاق أعمالها القتالية في المناطق البحرية
وسائل إعلام يمنية: 57 خرقا لقوى العدوان في الحديدة بينها ضربتان للطيران التجسسي و7 خروق بقصف مدفعي
الدفاع الروسية: تدمير ورشة لتجميع الطائرات المسيرة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
الدفاع الروسية: صد 11 هجوما أوكرانيا على محور دونيتسك وهجومين في كراسني ليمان والقضاء على نحو 140 عسكريا
الحكومة البريطانية: إضافة 6 مؤسسات إلى قائمة العقوبات على روسيا
حزب الله يقيم حفلا تأبينيا لمناسبة رحيل آية الله الشيخ عفيف النابلسي الخميس 3 آب الساعة 5 عصرا في قاعة مجمع الإمام المجتبى ويتحدث خلاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
مراسل المنار: اشتباكات عنيفة تجري في مخيم عين الحلوة
منذ 3 ساعة
31 July، 2023
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