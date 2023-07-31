بحث وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والسوري فيصل المقداد في طهران تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

وأكد وزيرا الخارجية الإيراني والسوري أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية. وطالب عبداللهيان قوات الاحتلال الامريكي بالخروج الفوري من سوريا لان ذلك سيساعد على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

بدوره، أعلن المقداد أن الخطوات العملية بدأت تتخذ لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى سوريا مؤخرا. وأشار الى الممارسات الامريكية التسلطية التي تسعى لاستمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية السورية.

المصدر: موقع المنار