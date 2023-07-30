اقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا يوم غد الاثنين بسبب الاوضاع الامنية المستجدة في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2023 - 23:36

اقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا يوم غد الاثنين بسبب الاوضاع الامنية المستجدة في صيدا

منذ 2 ساعة 30 July، 2023
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