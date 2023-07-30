قيادة الجيش اللبناني تحذّر من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب وتؤكد أن الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2023 - 23:36

قيادة الجيش اللبناني تحذّر من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب وتؤكد أن الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل

منذ 2 ساعة 30 July، 2023
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