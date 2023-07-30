محافظ الجنوب أعلن توقف العمل في سرايا صيدا غدا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 30 2023 - 23:36
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
30 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
تواصل الإشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب شرق صيدا ومقتل العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي مع 3 من مرافقيه
اخلاء المرضى في مستشفى صيدا الحكومي المجاور لمخيم عين الحلوة بعدما طاول الرصاص محيطه
عناصر من قوى الأمن الداخلي يقطعون الطريق الاوتوستراد الجنوبي الشرقي في مدينة صيدا والغازية حرصاً على سلامة المواطنين
مراسل المنار: شبان يقطعون السياج الذي وضعته اليونيفيل ويدخلوا الى الطريق المحرمة على اللبنانيين منذ العام 2006 في الغجر
لبنانيون يحتجون على احتلال القوات الإسرائيلية الغجر واقفال اليونيفيل الطريق بين الوزاني والعباسية الذي يمر من البلدة
معلومات المنار: الأمور في مصرف لبنان تتجه بتولي نائب الحاكم الاول زمام المبادرة يعاونه في ذلك النواب الثلاثة الاخرين
مصادر المنار: برنامج العمل للفترة القادمة سيكون الاستجابة لاقتراض الحكومة من المصرف المركزي شرط موافقة البرلمان
وزارة البيئة اللبنانية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والبيئة والبلديات تطلق في مدينة بيروت حملة "نظف بلدك"
المشاركون في المؤتمر القومي العربي في بيروت يدعون إلى وضع خطة لمواجهة كل أطماع الغرب على قاعدة الإلتزام بالمقاومة
فصائل فلسطينية تعلن مقاطعتها لاجتماع الامناء العامين في القاهرة والفلسطينيون يأملون أن يفضي الاجتماع إلى انهاء الانقسام
الجهاد الاسلامي: لن نحضر اجتماع الامناء العامين في القاهرة نتيجة رفض السلطة الافراج عن المقاومين في الضفة الغربية
حماس: نجاح لقاء القاهرة رهن بارادة السلطة والمطلوب الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنشطاء والمقاومين في الضفة
مدير الحوزات العلمية في إيران يدعو في رسالة إلى شيخ الأزهر الى إعادة النظر في العلاقات مع الدول المسيئة للقرآن الكريم
الشيخ رضا أعرافي: من أولويات العالم الإسلامي مواجهة هذا السلوك الشائن وتشكيل خطاب توحيدي مشترك
تواصل التظاهرات في كيان الاحتلال ضد إقرار خطة التعديلات القضائية خصوصاً في تل أبيب ومنطقة الجليل
أهالي مدينتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي يحيون ذكرى عاشوراء بمسيرة حاشدة شاركت فيها حشود غفيرة من المواطنين
إقامة مراسم العاشر من المحرم في حمص بمسيرة حاشدة بمشاركة فرق كشفية وفعاليات أهلية ومحلية
مقتل العشرات جراء انفجار قنبلة في ولاية خيبر بختونخوا الباكستانية الواقعة عند الحدود مع أفغانستان خلال تجمع سياسي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال المسيرة الحسينية التي ينظمها حزب الله بمناسبة الثالث عشر من محرم يوم الثلاثاء في الأول من آب الساعة الرابعة والنصف عصرا
محافظ الجنوب أعلن توقف العمل في سرايا صيدا غدا
منذ 3 ساعة
30 July، 2023
التعليقات
ذات صلة
بالفيديو والصور | هيئة خادم: حملة تطوعية بيئية في الضاحية الجنوبية بالتزامن مع مسيرة العاشر
الجهاد الاسلامي تقاطع مؤتمر الامناء العامين في القاهرة بسبب اعتقالات السلطة
تقرير مصور| سمّ الافكار الشاذة في عسل منظمات غير حكومية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
حصاد تموز
إغلاق
مشاهدة