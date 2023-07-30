إحباط هجوم لثلاث مسيرات أوكرانية على أهداف في موسكو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 30 2023 - 13:38

إحباط هجوم لثلاث مسيرات أوكرانية على أهداف في موسكو

منذ 3 ساعة 30 July، 2023
إحباط هجوم إرهابي بواسطة 3 مسيرات أوكرانية على أهداف في موسكو
إحباط هجوم إرهابي بواسطة 3 مسيرات أوكرانية على أهداف في موسكو
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو. وأكدت الوزارة أنه تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع “موسكو-سيتي”.

وفي وقت سابق، قال عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة، مما أدى إلى تضرر واجهات برجي مكاتب في منطقة “موسكو-سيتي” بشكل طفيف، دون سقوط ضحايا. وأوضحت خدمات الطوارئ أن الانفجار الذي وقع في برج “أوكو-2” في “موسكو-سيتي” أسفر عن إصابة أحد حراس المبنى، بينما تحطم زجاج الشبابيك من الطابق الأول إلى الطابق الرابع للبرج.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

حصاد تموز
حصاد تموز 2006

إغلاق مشاهدة