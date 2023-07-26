السيد نصرالله: الأبناء في المنزل لديهم الكثير من التساؤلات على الاهل واجب اجابتهم والتوضيح والتبين لهم وسيسألون عن هذا يوم القيامة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2023 - 22:50
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الأمين العام لحزب الله: نخوض في كل يوم معركة الحرب على الوعي وعقول الشباب اللبناني هي المستهدفة
السيد حسن نصرالله: يجب أن لا نكتفي بالدفاع في معركة الوعي بل يجب أن نهجم كما كنا نفعل بالمقاومة
السيد نصرالله: ظاهرة المضائف تتضمن إيجابيات كثيرة ويجب أن تكون بنية القربة وهو عمل مستحب بإجماع المسلمين
الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يواصل لقاءاته المسؤولين في لبنان وأبرزهم سليمان فرنجية وجبران باسيل
الموفد الرئاسي الفرنسي يزور الضاحية الجنوبية الخميس للقاء مسؤولين في حزب الله
مصدر وزاري للمنار: نواب حاكم مصرف لبنان أكدوا لميقاتي خلال إجتماعهم أنهم ليسوا بوارد الاستقالة أو التخلي عن المسؤولية
المصدر الوزاري: نواب الحاكم جددوا مطالبتهم بمواكبة حكومية خلال فترة توليهم إدارة المصرف المركزي
المصدر الوزاري: مطلب نواب الحاكم يقوم على عدم مس الدولة بحجم الدولارات المتبقية في خزينة المصرف المركزي
رياض سلامة: أنجزنا كل ما طلبه صندوق النقد الدولي بدءا من التدقيق في موجودات المصرف ومرورا بتنفيذ الإصلاح المصرفي
سلامة: أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم أي التغطية القانونية وفي 31 تموز ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم
وزير الطاقة والمياه للمنار: تجديد اتفاق الفيول اويل مع العراق يزيد ساعات التغذية بشرط توافر الظروف المالية والتشغيلية
وزارة التربية تحذر من ضبابية تخيم على العام الدراسي المقبل وتكشف أن نصف طلاب المدارس الرسمية من النازحين السوريين
أهالي البقاع الغربي ينفذون اعتصاماً أمام مركز المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للمطالبة بإلغاء التقنين الكهربائي
عدد من الحرائق تندلع في أكثر من منطقة لبنانية أبرزها في حامات البترونية الذي أتى على مساحات حرجية واسعة
الدفاع المدني اللبناني يعلن عن اخماد حرائق عدة في المتن والشوف وعاليه وجبيل والجنوب والبقاع
المديرية العامة للدفاع المدني تدعو إلى التقيد بالارشادات المطلوبة للسلامة العامة مع بلوغ الكتل الحارة ذروتها
الدفاع المدني للهيئة الصحية الاسلامية يتخذ اجراءات استباقية للوقاية من حرائق الأحراج وحمايتها في البقاع الشمالي
وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام يتبلغ من البنك الدولي موافقته الرسمية على المشروع المتعلق بالأمن الغذائي
رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل السفير القطري في لبنان بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان
الاوساط الاعلامية الصهيونية: حزب الله يوجه ضربات متتالية للردع الاسرائيلي المتآكل ومنها تنفيذ الدوريات على الحدود
أنباء عن نية آلاف الاطباء الصهاينة الهجرة من الكيان مع خشية غالبية الصهاينة من احتمال حصول حرب أهلية
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى يدعو الى التعامل بواقعية وحكمة مع المستجدات والتطورات
الخارجية الإيرانية: اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الإثنين المقبل لبحث مسالة الاساءة للقران الكريم
تواصل جهود الإطفاء في محافظة اللاذقية السورية لتطويق النيران التي اندلعت في الغابات بين قريتي مشقيتا والسركسية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ايران تمكنت من إنتاج الكعكة الصفراء التي تضاف إلى مصادر اليورانيوم المشعة
لقاء ثلاثي مغلق في أنقرة بين الرئيس اردوغان ومحمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية
يقيم حزب الله مجلساً عاشورائياً مركزياً عند الساعة 20:45 بتوقيت بيروت في باحة عاشوراء ـــ الجاموس طيلة ليالي عاشوراء للعام 1445هــ
السيد نصرالله: الأبناء في المنزل لديهم الكثير من التساؤلات على الاهل واجب اجابتهم والتوضيح والتبين لهم وسيسألون عن هذا يوم القيامة
منذ 25 mins
26 July، 2023
السيد نصرالله
عاشوراء
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السيد نصرالله: أي شبهة في موضوع العقائدي او السياسي او أي موضوع على الانسان ان يسأل ويجب على العلماء والنخب ان يوضحوا
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