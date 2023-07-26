السيد نصرالله: أي شبهة في موضوع العقائدي او السياسي او أي موضوع على الانسان ان يسأل ويجب على العلماء والنخب ان يوضحوا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2023 - 22:50

السيد نصرالله: أي شبهة في موضوع العقائدي او السياسي او أي موضوع على الانسان ان يسأل ويجب على العلماء والنخب ان يوضحوا

منذ 28 mins 26 July، 2023
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