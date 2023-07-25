الجيش الروسي اكد أنه تقدم كيلومترين خلال الساعات ال24 الاخيرة في شرق اوكرانيا وتحديدا قرب ليمان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2023 - 19:02

الجيش الروسي اكد أنه تقدم كيلومترين خلال الساعات ال24 الاخيرة في شرق اوكرانيا وتحديدا قرب ليمان

منذ 18 mins 25 July، 2023
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