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July 25 2023 - 19:02

بالصور| مرسم عاشورائي في بلدة جباع لكل الاعمار

منذ 56 mins 25 July، 2023
مرسم عاشورائي
ثقافي وديني - صفحات منوعة

يقيم المنتدى الفن التشكيلي مرسما عاشورائيا مفتوحا طيلة ايام عاشوراء في بلدة جباع جنوب لبنان ويستقبل كل الهواة والفنانين التشكيليين الراغبين بالتعبير عن واقعة كربلاء بريشتهم والوانهم .

 

 

 

المصدر: موقع المنار

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