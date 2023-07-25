بالصور| مرسم عاشورائي في بلدة جباع لكل الاعمار

المراسم العاشورائية تتواصل في مدن وبلدات منطقة جبل عامل الأولى

تتواصل المراسم العاشورائية التي يقيمها حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى في العديد من قرى وبلدات ومدن الجنوب، ففي مدينة صور، أقام حزب الله المجلس العاشورائي المركزي في ملعب الآثار مقابل مجمع الإمام الحسين (ع)، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى ...