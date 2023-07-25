لودريان وصل الى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2023 - 16:06
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الرئيس نبيه بري يؤكد خلال استقباله الرئيس نجيب ميقاتي على وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
الرئيس نجيب ميقاتي يصدر مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم السبت المقبل لمناسبة ذكرى عاشوراء
المبعوث الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان يصل الى بيروت اليوم على أن يبدأ لقاءاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري
الشيخ نعيم قاسم: هناك قوى تريد الرئاسة المدعومة بمظلة خارجية كخريطة للغلبة وتصفية الحسابات وإضعاف قوة المقاومة
النائب محمد رعد: نسعى للنهوض بالبلاد ولكن على قاعدة حفظ سيادة قرارنا الوطني وهذه السيادة مسؤولية المقاومة
وزير الزراعة عباس الحاج حسن تبلغ من نظيره السوري إعفاء المنتجات اللبنانية من 50% من رسوم الترانزيت
الوزيران علي حمية ووليد فياض يزوران القاعدة اللوجستية بمرفأ بيروت المخصصة للتخديم على منصة التنقيب في بلوك رقم 9
الوزير علي حمية: وزارة الأشغال العامة ستكون الذراع اللوجستي للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة
مصلحة الارصاد الجوية في بيروت تنفي المعلومات المتداولة عن أن درجة الحرارة ستبلغ 45 درجة في اول شهر آب
الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 3 فلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في جبل جرزيم في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
حركة حماس تزف شهداء القسام الثلاثة في نابلس وتؤكد أن جريمة اغتيالهم لن تمر دون رد من المقاومة
الناطق باسم الجهاد الإسلامي طارق سلمى: ارتقاء الشهداء بنابلس يفتح الطريق أمام المزيد من الاستعداد للعمل المقاوم
لجان المقاومة بفلسطين تنعى شهداء نابلس وتشدد على أن عمليات الاغتيال ستزيد الشعب قوة واصرارا على مواجهة الاحتلال
دعوات فلسطينية للنفير العام بعد اقتحام عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال
الهلال الأحمر الفلسطيني: 13 إصابة اختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل قرية بيتا جنوب نابلس
استمرار الاحتجاجات في الكيان الإسرائيلي بعد اقرار الكنيست ما يسمى بقانون التعديلات القضائية
وكالة سانا: شرطة ريف دمشق تؤكد اصابة مدنيين اثنين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب(ع)
الأمم المتحدة: بدء عملية سحب أكثر من مليون برميل من النفط من ناقلة صافر قبالة اليمن
وزارة الدفاع الإيرانية تسلم الجيش وحرس الثورة الإسلامية صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى تحمل اسم "أبو مهدي المهندس"
المتحدث باسم مناورات "فدائيو سماء الولاية" للقوة الجوية في الجيش الإيراني يعلن انتهاء المناورات بنجاح
وكالة واع العراقية: الشرطة تلقي القبض على انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا في مرآب للسيارات في كركوك
الكرملين: روسيا تبحث مع الدول الإفريقية في سانت بطرسبورغ وقف صفقة الحبوب وجهود موسكو في دعم الأسواق العالمية
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قامت ليلاً بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة روسية بأسطول البحر الأسود
المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة أضنة وسط تركيا
حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية يوم السبت بعد انتهاء المصرع الحسيني الذي تبدأ تلاوته عند الـ7 صباحا في مجمع سيد الشهداء (ع) ــــ الضاحية الجنوبية
لودريان وصل الى بيروت
منذ 21 mins
25 July، 2023
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