الارصاد تنفي المعلومات المتداولة عن بلوغ الحرارة 45 درجة في الأول من آب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 25 2023 - 12:52

الارصاد تنفي المعلومات المتداولة عن بلوغ الحرارة 45 درجة في الأول من آب

منذ 1 ساعة 25 July، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

حصاد تموز
حصاد تموز 2006

إغلاق مشاهدة